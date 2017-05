Intercettazione tra Renzi e padre illegale: grave vulnus, dice Verducci (PD)

Francesco Verducci del Pd sull'intercettazione tra Matteo Renzi e il padre Tiziano.

"La vicenda dell'intercettazione illegale tra Matteo Renzi e il padre Tiziano pubblicata da 'il Fatto Quotidiano' - scrive in una nota il senatore del Partito Democratico Francesco Verducci -, a un giorno di distanza, appare sempre più gravissima e inquietante. Non per il contenuto, dove anzi si evince correttezza assoluta e un inoppugnabile rigore etico, ma per l'intercettazione in sé. Che è illegale, e semplicemente non sarebbe dovuta esistere. Intercettazione illegale, perchè il reato di cui è oggetto di indagine il padre di Renzi non prevede l'uso di intercettazioni, ed in più ritenuta non penalmente rilevante e non facente parte degli atti dell'indagine."



"Una intercettazione che non dovrebbe esistere viene invece pubblicata ed utilizzata come strumento per demolire il Segretario del PD. Insomma un grave vulnus nell'operato di alcune Procure che impatta in modo pesantissimo sulla vita democratica del Paese. Una zona d'ombra che spero quanto prima venga diradata - comunica in conclusione -, anche grazie all'iniziativa del CSM, l'organo di autogoverno autonomo della magistratura che nella scorsa estate proprio sul tema delle intercettazioni ha diramato regole e prescrizioni stringenti per evitare casi come quelli cui siamo di fronte."