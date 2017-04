Elezione Commissione: c'è chi sostiene governo solo a parole, dice Verducci (PD)

Francesco Verducci del PD in merito all'elezione del presidente della Commissione Affari costituzionali in Senato.

"Un episodio gravissimo e irresponsabile quello avvenuto in Commissione Affari costituzionali in Senato" denuncia in un comunicato Francesco Verducci, senatore del Partito Democratico, in merito all'elezione del presidente.



"Un pessimo segnale - diffonde infine il parlamentare PD -, che dimostra che alcuni sono sostenitori della maggioranza di Governo solo a parole, ma non nei fatti, visto che alla prima occasione hanno preferito colpire il PD piuttosto che sostenere i patti sottoscritti tra le forze di governo."