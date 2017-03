Donne dell'Est: da Parliamone sabato a non Parliamone più, in Rai

Francesco Verducci del PD commenta la chiusura del programma 'Parliamone sabato', dopo il servizio delle donne dell'Est.

"La chiusura di 'Parliamone sabato' atto dovuto ai cittadini che pagano il canone ed hanno diritto ad un servizio pubblico che promuova crescita culturale, diritti, emancipazione" riferisce in una nota Francesco Verducci, senatore del Partito Democratico, commentando la decisione presa dalla Rai dopo il servizio sulle donne dell'Est.



L'esponente dem dichiara quindi: "La credibilità del nostro servizio pubblico è incompatibile con trasmissioni che alimentano stereotipi sessisti vergognosi, che la nostra societá ha sconfitto faticosamente negli anni."



"Chiederò che la Presidente Monica Maggioni e il Dg Antonio Campo Dall'Orto vengano in Commissione di Vigilanza per una sessione di lavoro sui programmi di intrattenimento in Rai, la cui importanza è enorme per la formazione culturale del nostro Paese e su cui non si può sbagliare nulla, pena alimentare linguaggi, paure e stereotipi che fanno male alla nostra democrazia" scrive infine.