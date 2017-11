Dl fisco: bene più detrazioni su affitti studenti universitari, dice Verducci

Francesco Verducci del PD sul decreto fiscale.

"La Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento al decreto fiscale che amplia la platea di chi potrà beneficiare delle detrazioni fiscali sugli affitti degli studenti universitari. È un provvedimento di grande rilevanza" sottolinea in una nota il senatore Francesco Verducci, responsabile Università e Ricerca dell'esecutivo nazionale PD.



"Finalmente non vengono più esclusi gli studenti che risiedono nella medesima provincia in cui ha sede l'Ateneo cui sono iscritti. - specifica - In più la soglia della distanza dalla residenza (oltre la quale poter avere detrazioni) viene abbassata a 50 km per gli studenti provenienti da aree montane o disagiate di tutto il territorio nazionale".



"Grazie a questo emendamento, con l'approvazione del decreto fiscale viene rafforzato il sostegno alle famiglie nel percorso di studi universitari dei propri figli. - conclude l'esponente dem - Un atto che dimostra, come si sta facendo ancor più nell'iter della legge di Bilancio, la volontà politica di rafforzare le politiche per l'accesso e il diritto allo studio. Provvedimenti importanti cui dare continuità nella prossima legislatura".