Decreto Sud: ok ad avanzi di amministrazione per Comuni terremotati

Francesco Verducci del Pd sul decreto Sud.

"Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione nella Commissione Bilancio del Senato di un emendamento a mia prima firma al decreto Mezzogiorno che amplia la possibilità per i comuni del cratere sismico di utilizzare gli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti non solo per gli investimenti connessi alla ricostruzione, come finora previsto, ma anche per il miglioramento delle infrastrutture e per il recupero degli immobili e delle strutture destinati ai servizi per la popolazione" espone in un comunicato il senatore del Partito Democratico Francesco Verducci.



"La possibilità di avvalersi degli utili di bilancio è stata più volte sollecitata dai sindaci del cratere - spiega in conclusione -, che finalmente con l'approvazione di questa norma potranno impiegare i risparmi delle casse comunali per iniziative e interventi finalizzati al rafforzamento della coesione sociale dei territori del cratere ed al loro rilancio economico e culturale. Occorre mettere i sindaci nelle condizioni di lavorare al meglio, riducendo gli impedimenti burocratici dove possibile, e valorizzando le energie del nostro territorio così fortemente provato dal sisma. Un provvedimento molto atteso che costituisce un importante passo avanti per il superamento del patto di stabilità, che potrà avere un impatto molto positivo per tutti i comuni colpiti."