Congresso PD: proposta di Orfini fa cadere tutti gli alibi, dice Verducci

Francesco Verducci del PD sul rischio scissione.

"La proposta avanzata dal Presidente dell'Assemblea PD Orfini fa cadere tutti gli alibi. Tiene insieme il percorso congressuale e un confronto programmatico che coinvolga le strutture di base" dichiara in un comunicato Francesco Verducci, senatore del Partito Democratico.



"E' il modo per venire incontro alle richieste ripetute della minoranza di avere il congresso subito per ridiscutere la leadership ed allo stesso tempo è il modo per scongiurare il rischio che il voto sulle diverse mozioni travolga le ragioni dello stare insieme. E' una proposta che tiene insieme le richieste di tutti - sottolinea dunque il parlamentare PD -, che rafforza unità e pluralismo. Una proposta per un congresso che ridia forza a tutto il PD, garantendo i tempi necessari ad una discussione che coinvolga quante più energie possibili e che si svolga in tempo utile per affrontare uniti le amministrative, lasciandoci alle spalle il caos e lo stallo di questi giorni."



"Quindi basta alibi. Basta toni incendiari. Chi vuol bene al PD e al Paese tolga di mezzo minacce di scissione incomprensibili e irresponsabili" comunica in ultimo.