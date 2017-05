Monchi alla Roma: Francesco Totti si ritira 28 maggio contro Genoa

Francesco Totti dovrebbe giocare l'utima partita con la Roma e con la maglia giallorossa domenica 28 maggio, contro il Genoa. Ad annunciarlo non è il "pupone" ma tra le righe il nuovo direttore sportivo della Roma Monchi (Ramón Rodríguez Verdejo) che rivela: "So che Francesco ha un accordo col club per diventare dirigente dopo questo suo ultimo anno da calciatore. Ma io voglio guardare avanti, e chiedo a Francesco di starmi il più possibile vicino per insegnarmi cosa è la Roma, visto che per me lui è la Roma".



Monchi invece rassicura sul futuro in maglia giallorossa di Daniele De Rossi, che presto quindi da Capitan Futuro potrebbe diventare Capitan Presente. "Daniele e la Roma vogliono la stessa cosa, lui vuole restare e la Roma vuole tenerlo e dovremmo essere particolarmente imbranati per non continuare" precisa il dt.