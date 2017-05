Naufragio Concordia: Schettino entra in carcere. Legali: ricorso a Strasburgo

La Cassazione conferma la sentenza a 16 anni di carcere per Francesco Schettino, l'ex comandante della Costa Concordia naufragata davanti l'Isola del Giglio, causando 32 vittime. I legali di Schettino annunciano un ricorso a Strasburgo.

"Si è chiuso un capitolo importante di questa tragica vicenda: peccato che sia solo Schettino ad entrare in carcere" ammette l'avvocato Massimiliano Gabrielli, del comitato "Giustizia per la Concordia", che ha difeso alcune vittime. Nella serata di ieri, la Corte di Cassazione ha infatti confermato i 16 anni di reclusione inflitti in Appello a Francesco Schettino, l'ex comandante della Costa Concordia che naufragò la sera del 13 gennaio 2012 nei pressi dell'Isola del Giglio. A bordo erano 4.229 persone, tra croceristi ed equipaggio, e morirono 32 persone. Schettino, dopo la lettura della sentenza, si è immediatamente consegnato alla giustizia, bussando al carcere romano di Rebibbia.



Non accolta la richiesta del pg che chiedeva invece un rinvio in appello ma per aumentare la pena a Schettino a 27 anni perché non è possibile concedere le attenuanti all'uomo che deliberatamente "non inviò il segnale di falla all'equipaggio per far scattare l'ammaina scialuppa e mettere subito in salvo i passeggeri".



I legali dell'ex comandante annunciano un ricorso alla Corte di Strasburgo, appena verranno depositate le motivazioni della sentenza di condanna. "Schettino si riconosce responsabile ma non colpevole perché sulla Concordia c'era un team di comando" spiega l'avvocato Saverio Senese, che lamenta anche l'irregolarità del processo d'appello per via di come è stato formato il collegio giudicante. Anche Gabrielli concorda sul fatto che "le responsabilità del naufragio non sono solo dell'ex comandante e non tutte le colpe sono venute a galla".