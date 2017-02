Su Marra Luigi Di Maio è un Pinocchio seriale, dice Scalia (PD)

Francesco Scalia del PD critica Luigi Di Maio (M5S).

"Luigi Di Maio è ormai un Pinocchio seriale" afferma in un comunicato il senatore del Partito Democratico Francesco Scalia.



Chiarisce: "Adesso vuole far credere che Marra era uno passato per caso, incontrato una sola volta, quando l'evidenza dice tutt'altro".



"La presa in giro degli italiani e, soprattutto, dei romani deve finire. - prosegue il segretario della Commissione Ecomafie - Se nel M5S non sono capaci nè di onestà nè di verità, come stanno dimostrando, almeno cerchino di conservare un minimo di dignità."