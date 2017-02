Roma M5S: Luigi Di Maio M5s difende indifendibile, dice Scalia (PD)

Francesco Scalia del PD contro Luigi Di Maio (M5S).

"Luigi Di Maio sembra sempre cadere dal pero, attacca ma fallisce ancora una volta il suo tentativo. - scrive in un comunicato Francesco Scalia, senatore del Partito Democratico - Se non ha ancora capito cosa sta succedendo nella capitale d'Italia è necessario ricordarglielo con una breve nota: Raineri si dimette da capo di gabinetto, Minenna si dimette da assessore al bilancio, De Dominicis viene indagato, Fermante rimette l'incarico, Muraro riceve avviso di garanzia e si dimette, Marra viene arrestato, Romeo e Frongia perdono l'incarico, Berdini è in bilico per le accuse sulla vita privata di Virginia Raggi."



"Beppe Grillo e Luigi Di Maio difendono ciò che è indifendibile. - prosegue - Il sindaco di Roma non riesce ad amministrare la città, la credibilità del M5S è compromessa, tra inadeguatezza e ostinazione a perpetrare gli errori".



"I giornalisti non c'entrano nulla, fanno il loro lavoro, così come hanno fatto anche nei confronti del PD senza che nessuno abbia mai pensato di stilare liste di proscrizione. - chiarisce infine l'esponente dem - La tanto ostentata onestà fa acqua da tutte le parti. Il M5S ha fallito. Ne prendano atto e se ne facciano una ragione".