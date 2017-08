Rifiuti Roma e del Sud: ridurre plastica in inceneritori , dice Scalia (PD)

Francesco Scalia del PD sull'emergenza rifiuti.

"I rifiuti romani e del Mezzogiorno congestionano gli impianti di termovalorizzazione. Ciò significa che - informa in un comunicato il senatore del Partito Democratico Francesco Scalia -, per un sistema che invia negli inceneritori il 40% del materiale trattato come quello della raccolta e del riciclo della plastica, che ruota intorno al consorzio Corepla, è rischio paralisi. È urgente intervenire, soprattutto per evitare che, con le alte temperature di questa estate, grandi quantità di rifiuti altamente infiammabili stazionino troppo al lungo senza essere trattati, con il rischio che rimangano addirittura nei cassonetti. Bisogna poi chiarire il percorso in grado di ridurre sensibilmente la quantità di materiale plastico che attualmente finisce negli impianti di termovalorizzazione."



L'esponente dem in una interrogazione chiede quindi al ministro dell'Ambiente "di intervenire sull'emergenza, segnalata anche dall'Anci, che ha coinvolto il consorzio Corepla".

"Chiedo al ministro che cosa intenda fare - conclude -, nell'immediato e nel medio e lungo periodo, per affrontare la situazione di stallo in cui si è venuto a trovare il sistema Corepla, dal momento che ciò che inizialmente sembrava una puntuale e limitata questione di organizzazione logistica, con il passare del tempo ha assunto le dimensioni di un problema strutturale."