PIL in crescita grazie a riforme strutturali governo Renzi, dice Scalia (PD)

Francesco Scalia del PD commenta i dati del PIL.

"L'Istat oggi attesta un PIL in crescita - segnala in una nota il senatore del Partito Democratico Francesco Scalia -, a conferma dell'importanza delle riforme strutturali che sono state al centro dell'azione del governo Renzi."



"L'economia è in ripresa - chiarisce in conclusione il parlamentare PD -, e i dati positivi sulla produzione industriale registrati nei giorni scorsi dall'Istat, riaffermano la necessità di andare avanti su questa strada, con politiche mirate a favorire gli investimenti."