M5S, Cassimatis: sentenza Genova sconfessa Beppe Grillo, dice Scalia (PD)

Francesco Scalia del PD sul caso Marika Cassimatis (M5S).

"A Genova Marika Cassimatis ha vinto il ricorso contro il MoVimento 5 Stelle. Beppe Grillo è stato così sconfessato" informa in una nota il senatore del Partito Democratico Francesco Scalia.



"Questa sentenza si rivelerà particolarmente importante per le dinamiche sconclusionate del M5S che non potrà esimersi dal rispetto delle regole interne e non. Certo sarà dura per Grillo & Co accettarlo. Ma è la democrazia, bellezza" dichiara in ultimo.