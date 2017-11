FCA Cassino: da MISE attenzione agli 800 interinali, dice Scalia (PD)

Francesco Scalia del PD sulla FCA di Cassino.

"Ho avuto un colloquio con il viceministro allo Sviluppo economico, Teresa Bellanova, che mi conferma massima attenzione da parte del Governo sul futuro degli oltre 800 lavoratori interinali della FCA di Cassino" rivela in una nota Francesco Scalia, senatore del Partito Democratico.



"Allo stato attuale sono in corso le trattative tra le parti sociali" prosegue il segretario della Commissione Ecomafie.

"Nel caso queste non dovessero svilupparsi positivamente - riporta infine -, il viceministro ha assicurato che attiverà ogni iniziativa utile a tutelare le prospettive occupazionali dei lavoratori interinali."