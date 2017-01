Europarlamento non è posto per saltimbanchi come M5S, dice Scalia (PD)

"L'europarlamento non è un posto per i saltimbanchi e l'opportunismo politico di Beppe Grillo è stato rispedito al mittente" afferma in un comunicato Francesco Scalia, senatore del Partito Democratico.



"Il secco No venuto dal gruppo Alde indica chiaramente che in Europa nessuno vuole i 5 Stelle perché considerati inaffidabili e lontani dall'UE" prosegue il segretario della Commissione Ecomafie.



Continua in conclusione: "I tanti esponenti pentastellati che per tutto il giorno si sono spesi cercando di far dimenticare la loro incoerenza ora con che faccia si presenteranno? Una pessima figura a livello continentale."