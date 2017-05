Emergenza rifiuti Roma: colpa PD? Ma 14 maggio in strada a pulire, dice Scalia

Francesco Scalia del PD sull'emergenza rifiuti a Roma.

"Roma è letteralmente inondata da rifiuti ma Beppe Grillo preferisce fare come Ponzio Pilato - commenta in una nota il senatore del Partito Democratico Francesco Scalia -, se ne lava le mani. Davanti ad una emergenza così grande e alla consapevolezza del fallimento del M5S sulla gestione rifiuti non gli resta che accusare il PD per responsabilità che ha esclusivamente l'amministrazione comunale."



"Domenica 14 maggio, come ha detto Matteo Renzi nella sua e-news, il PD chiama a raccolta tutti volontari, cittadini e associazioni per ripulire la città. - sottolinea quindi - Poi arriveranno le nostre proposte per affrontare l'emergenza e per sopperire all'inadeguatezza della giunta Raggi."