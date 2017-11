Elezioni: sparare su Renzi e PD aiuta solo destra e M5S, dice Scalia

Francesco Scalia del PD sulla premiership di Matteo Renzi.

"Ora il tema è costruire un'alleanza di governo par la prossima legislatura" segnala in un comunicato Francesco Scalia, senatore del Partito Democratico, dopo il flop delle elezioni in Sicilia.

"Matteo Renzi è il leader del principale partito di centrosinistra, l'unico incoronato dal popolo delle primarie" assicura il parlamentare PD.

"Il tema della premiership si aprirà dopo le elezioni - afferma dunque -, come prevede la legge elettorale."

"Sparare su Renzi e sul PD aiuta solo la destra ed i 5 Stelle - fa sapere infine -, esattamente come aprire discussioni fuorvianti."