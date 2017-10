Economia circolare: ancora poca competitività su riciclo carta, dice Scalia (PD)

Francesco Scalia del PD sull'economia circolare.

"Dal processo di riciclo si genera uno scarto - diffonde in una nota il senatore del Partito Democratico Francesco Scalia -, comunque minimo rispetto al rifiuto evitato grazie al riciclo della carta, il cui recupero energetico è una Best Available Technique (BAT) a livello europeo a cui l'industria cartaria dei paesi concorrenti all'Italia, ad esempio la Germania, fa ampiamente ricorso. Da noi, invece, è ben nota la difficoltà della gestione di quegli scarti che, pur ricchi di energia, continuano a finire nelle discariche. È necessario intervenire, per aumentare la circolarità del sistema e rimuovere un evidente freno alla competitività del Paese."



"Oggi in Italia ogni giorno vengono riciclate 10 tonnellate per un totale annuo di 5 milioni di tonnellate di carta riciclata, quantità che aumenterà nel prossimo futuro grazie a nuovi investimenti e a riconversioni industriali in avanzata fase di realizzazione. Gli scarti che quest'attività produce, però, non sono completamente valorizzati energeticamente, causa l'impossibilità per le imprese di installare impianti all'interno dei propri siti produttivi e per mancanza, all'esterno, di strutture sufficienti a recuperare tutta la quantità di scarto prodotta. Su queste due difficoltà chiediamo al governo di intervenire, coerentemente con le politiche di Economia circolare che come Paese convintamente sosteniamo" espone in conclusione l'esponente dem.