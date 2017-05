Direttiva UE efficienza energetica: risoluzione dà nuovi obiettivi, dice Scalia (PD)

Francesco Scalia del PD in merito alla direttiva europea sull'efficienza energetica.

"Sono particolarmente soddisfatto perché con il voto di (ieri, ndr) arriva a conclusione un lungo lavoro che ci consente di indicare al Governo modifiche ed integrazioni della proposta di direttiva europea sull'efficienza energetica funzionali al miglior conseguimento degli obiettivi di lotta ai cambiamenti climatici, dello sviluppo sostenibile e della crescita occupazionale" diffonde in una nota il senatore del Partito Democratico Francesco Scalia in merito alla risoluzione votata.



"Migliorare l'efficienza energetica nel vecchio continente del 30% entro il 2030 determina la riduzione del consumo di energia finale del 17% - comunica in ultimo -, l'aumento del PIL di circa lo 0,4%, pari a 70 miliardi di euro, la riduzione del costo dell'energia per le imprese da 171 a 157 euro/mwh, e considerevoli ricadute sulla occupazione, soprattutto nel settore edile."