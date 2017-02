Dati produzione industriale dicono che Italia è in salute, dice Scalia (PD)

Francesco Scalia del PD commenta i dati sulla produzione industriale.

"I dati Istat registrano la crescita in un anno dell'1,6% della produzione industriale" illustra in una nota Francesco Scalia, senatore del Partito Democratico.



Il segretario della Commissione Ecomafie riflette quindi: "E' il frutto delle riforme avviate e attuate dal governo Renzi." Sottolinea: "Ora è necessario proseguire su questa strada con consapevolezza del lavoro svolto, delle sfide aperte e dei problemi ancora da risolvere."



"Intanto i dati Istat di oggi sulla produzione industriale descrivono un Paese in salute, nonostante le difficoltà, a testimonianza che l'azione riformatrice del governo ha portato il paese fuori dalla crisi, grazie all' importante attenzione data al settore industriale, agli investimenti in innovazione e sviluppo" conclude infine.