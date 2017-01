Dati Istat su occupazione novembre dimostra che riforme funzionano, dice Scalia (PD)

"Dal rapporto dell'Istat diffuso oggi risulta evidente che a novembre 2016 l'occupazione rimane stabile mentre si conferma la crescita su base annua" dichiara in una nota il senatore del Partito Democratico Francesco Scalia.



"Il dato più significativo riguarda gli inattivi in tutte le classi di età su base annua (469mila in meno) a fronte di un più alto livello di occupati (201mila in più, 135mila dei quali permanenti)" diffonde dunque.



L'esponente dem puntualizza quindi: "La strada è quella giusta. C'è ancora tanto da fare, soprattutto per l'occupazione giovanile." "Ma il Paese - descrive inoltre -, grazie alle recenti riforme, ha avuto la spinta necessaria per rimettersi in moto."



Riferisce in conclusione: "Bisogna continuare in questa direzione, con energia e determinazione."