Da produzione industriale segnali su consolidamento ripresa, dice Scalia (PD)

"Oggi sia Istat che Acea (Associazione costruttori europei auto) confermano i dati positivi di fatturati e ordinativi del comparto industria - commenta in un comunicato il senatore del Partito Democratico Francesco Scalia -, in particolare proprio della produzione di automobili."



"Va evidenziato che la ripresa rilevata a novembre seppur aiutata dalle esportazioni, procede soprattutto grazie al mercato interno. Serve ora un sostegno più solido alla crescita con un'azione ancora più determinata, proseguendo le riforme avviate dal Governo Renzi e che hanno prodotto i risultati che oggi commentiamo" prosegue il parlamentare PD.



"Per non disperdere questo enorme potenziale è dunque fondamentale portare avanti provvedimenti che consolidino la ripresa economica" riflette infine.