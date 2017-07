Cambiamenti climatici: sfida è totale decarbonizzazione, dice Scalia (PD)

Francesco Scalia del PD sui cambiamenti climatici in atto.

"Le sfide imposte dai cambiamenti climatici oltre ad essere il metro più attuale per misurare l'efficacia delle politiche di uguaglianza - fa sapere in un comunicato il senatore del Partito Democratico Francesco Scalia -, tra generazioni e tra continenti, sono un'occasione straordinaria per promuovere nuovo sviluppo e nuova occupazione e in questa prospettiva il ruolo dell'energia è determinante."

"La totale decarbonizzazione del sistema energetico è l'obiettivo principale della strategia energetica nazionale. I successi ottenuti dalle innovazioni tecnologiche sulle rinnovabili e sull'efficienza energetica, sui mezzi di trasporto e sui sistemi di accumulo, accanto ad una scommessa tutta italiana che nell'ultimo quindicennio ha investito efficacemente su questi settori, ci consentono di proporci obiettivi ancora più ambiziosi di quelli di qualche anno fa e posizionarci tra i paesi leader nel mondo. Nelle commissioni riunite Industria e Ambiente siamo impegnati per dare il nostro contributo, evidenziando alcuni aspetti prioritari da tenere in considerazione nella definizione delle azioni concrete da realizzare, per consegnare al Paese uno strumento indispensabile per accogliere il futuro nella maniera più positiva possibile" conclude infine.