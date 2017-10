Legge elettorale, Sanna a MDP: anche L'Ulivo nacque senza programma di coalizione

Francesco Sanna del Partito Democratico sulla nuova legge elettorale.

"L'Ulivo nacque e vinse con il consenso forte del Paese sotto una regola elettorale - la legge Mattarella - che non prevedeva il deposito di alcun programma di coalizione, così come non lo prevede la proposta di legge elettorale appena approvata dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera. Ma il programma - le famose 'Tesi' dell'Ulivo, elaborate con il coinvolgimento di molte competenze sia dei partiti di centro sinistra, sia della società civile - c'era eccome, e fu la traccia del governo guidato da Romano Prodi" ricorda in una nota Francesco Sanna, deputato del PD, in merito al Rosatellum 2.0.



"Si sta insieme, in un progetto per l'Italia, non perché ti obbliga la legge elettorale, ma perché - come auspico - ne saremo conviti e assumeremo questa responsabilità davanti agli elettori, in alternativa alle destre e al populismo del niente" chiarisce infine, replicando ad Alfredo D'Attorre di MDP.