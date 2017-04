Se c'è poca libertà di stampa è anche grazie a Beppe Grillo, dice Russo (PD)

Francesco Russo sulla classifica di Reporter senza frontiere.

"'Reporter senza frontiere' è una delle fonti che il M5S ha sempre utilizzato per denunciare la mancanza di libertà di stampa in Italia" riporta in una nota il senatore del Partito Democratico Francesco Russo.



"(Ieri, ndr) l'Ong composta da giornalisti di tutto il mondo certifica che il blog di Beppe Grillo, con i suoi continui attacchi ai giornalisti 'che danno fastidio', contribuisce (in negativo) a determinare il non ragguardevole ranking italiano" prosegue l'esponente dem.



"Sia ben chiaro - illustra dunque -, non siamo al 52esimo posto per colpa del M5S: i problemi del nostro Paese sono tanti e in buona parte non imputabili ai pentastellati."



"Però RSF certifica che se 'il sistema è marcio', come scrive oggi Grillo sul suo blog, una parte del merito è tutta sua. Chapeau" conclude il parlamentare.