Lega Nord strumentalizza mozioni su sindrome di Down, dice Russo (PD)

Francesco Russo del Pd contro Gian Marco Centinaio della Lega Nord.

"È davvero una vergogna che il senatore Gian Marco Centinaio provi a fare dei giochi di bassa politica sulla pelle delle persone malate e delle loro famiglie", dichiara in una nota il senatore Francesco Russo, segretario d'aula del gruppo PD, in merito alla denuncia dell'esponente del Carroccio sulle mozioni per le persone affette da sindrome di Down.



"Oggi la Lega ha provato a modificare il calendario solo per fare ostruzione all'importante decreto che deve essere votato con urgenza questa settimana, - precisa il parlamentare PD - utilizzando strumentalmente le mozioni relative alle persone afflitte da sindrome di Down".



"Il PD garantirà nelle prossime sedute la votazione di tali mozioni, - assicura quindi - confermando le tante scelte concrete già operate in questa legislatura a favore delle persone diversamente abili a partire dal 'Dopo di noi', ma è davvero inqualificabile che la politica della Lega scenda a livelli che davvero non si sono mai visti in passato".