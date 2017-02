Futuro delle Generali è strepito usa e getta?, chiede Russo (PD) a Giannini

Francesco Russo del PD replica a Massimo Giannini de La Repubblica.

"Caro Giannini, è vero giovedì in Aula eravamo in 13. Ma di certo non annoiati e a bivaccare", assicura il senatore del Partito Democratico Francesco Russo rispondendo attraverso una lettera aperta all'editoriale di ieri di Massimo Giannini su La Repubblica.



"Parli di 'strepito usa e getta da studio televisivo' ma troverai con difficoltà una mia apparizione su un media nazionale. E sicuramente non per 'strepitare'. - sottolinea l'esponente PD - Parli anche di 'incapacità di pensiero lungo in sede istituzionale'. Eppure quel giorno, ho chiesto al ministro Pier Carlo Padoan la posizione del governo italiano sulla proposta di bad bank formulata dal capo dell'Eba Enria e, soprattutto, rassicurazioni sul futuro di Assicurazioni Generali. Un tema, quest'ultimo, da parlamentare triestino (ma non solo) che mi è molto caro per il ruolo strategico che l'azienda ha nell'economia italiana. A tal punto da aver presentato, assieme a 110 senatori rappresentativi di tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione un interrogazione parlamentare urgente".



"Sai quanto spazio Repubblica ha dedicato alla ripresa della notizia? Neanche una riga. Forse perché 'lo strepito usa e getta' fa notizia. Le azioni serie, invece, no" conclude Russo.