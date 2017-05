Ddl lingua dei segni: norma di civiltà attesa da 20 anni, dice Russo (PD)

Francesco Russo del PD sul ddl sulla lingua dei segni.

"La legge che riconosce piena dignità alla lingua dei segni italiana arriva con almeno vent'anni di ritardo" dichiara in un comunicato il senatore del Partito Democratico Francesco Russo.



"Oggi, infatti, noi presentiamo una norma di civiltà, provando a cancellare la vergogna di vivere nell'ultimo paese in Europa che non ha ancora una legge che riconosca pienamente i diritti essenziali delle persone sorde in particolare di quelle segnanti" conclude infine il segretario d'Aula del gruppo PD a Palazzo Madama.