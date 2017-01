Assicurazioni Generali: no a spezzativo e Padoan tuteli dipendenti, chiede Russo (PD)

"Osservo con preoccupazione gli scenari che si stanno delineando intorno al futuro di una delle più importanti aziende italiane, una multinazionale presente in oltre 60 paesi, che rappresenta l'eccellenza tricolore nel mondo. A fronte di indiscrezioni che continuano a rincorrersi e che ipotizzerebbero persino uno 'spezzatino' del Gruppo Generali, con possibili cessioni di asset a competitor stranieri, la politica non può restare in silenzio. Non ci possono e non ci devono essere interferenze di alcun tipo con operazioni di mercato, ma chi rappresenta i cittadini ha il dovere di vigilare affinché la partita sul Leone di Trieste non si concluda con la vittoria di pochi privati e la sconfitta di lavoratori e piccoli risparmiatori" afferma in una nota il senatore del PD Francesco Russo, in una interrogazione rivolta al ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan affinché faccia chiarezza sul futuro di Assicurazioni Generali, tra i primi gruppi assicurativi mondiali e un asset strategico del Paese, con oltre 70 miliardi di investimenti in titoli di Stato italiani.



Russo chiede quindia Padoan "quali iniziative intenda intraprendere per preservare l'italianità di Generali e, soprattutto, come il governo intenda tutelare l'occupazione dei dipendenti italiani del Gruppo".



"La politica ha il dovere di mettere in campo tutti gli strumenti a propria disposizione per far in sì che quest'operazione, in qualunque modo si concluda, porti maggiore ricchezza per tutto il sistema paese Italia e, al contempo, non metta a repentaglio i posti di lavoro di migliaia di cittadini" precisa.

"E mi fa davvero piacere che su un tema così importante la politica, per una volta, riesca a parlare con una voce sola, senza divisioni e polemiche" conclude l'esponente dem, riferendosi al fatto che l'nterrogazione è stata sottoscritta trasversalmente da oltre 100 senatori.