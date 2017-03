Francesco Renga svela la track list dell'album "Scriverò il tuo nome"

Francesco Renga, dal 31 marzo in radio con il nuovo singolo dal titolo "Nuova Luce", rivela parte della track list dell'album "Scriverò il tuo nome" in uscita.

In attesa di poter ascoltare il nuovo singolo dal titolo "Nuova Luce" (dal 31 marzo in tutte le radio e in digitale), Francesco Renga fa un regalo ai propri fan anticipando la track list dell'album "Scriverò il tuo nome" in uscita, anche se "non proprio tutta tutta" come specifica su Facebook.



Postando una foto, Francesco Renga quindi rivela che nell'album "Scriverò il tuo nome" ci saranno almeno 16 canzoni, pescate dal suo ricco repertorio ma a quanto pare in versione live.