Francesco Renga: non solo Nuova Luce ma un linguaggio in evoluzione

Francesco Renga su Facebook descrive il singolo appena uscito 'Nuova Luce' che anticipa la pubblicazione dell'album "Scriverò il tuo nome - Live", prevista per il 28 aprile.

"Questa canzone è davvero 'Nuova Luce', è un altro passo in avanti... verso qualcosa di nuovo, nuovi suoni, nuovi ritmi... ancora la mia voce, usata in modo nuovo. Parole nuove, immagini suggestioni diverse. Un linguaggio in evoluzione" scrive su Facebook Francesco Renga, descrivendo il nuovo singolo uscito il 31 marzo che anticipa l'uscita dell'album "Scriverò il tuo nome - Live", prevista per il 28 aprile.



"Voglio ringraziarvi, ancora... tutti quanti. - aggiunge il cantante - Perché sono solo il vostro affetto, il vostro entusiasmo la vostra attenzione che mi permettono di appagare la mia curiosità, la mia voglia di sperimentare. È grazie a voi che posso continuare a sognare e divertirmi... perché questo viaggio lo posso fare solo insieme con voi. Grazie... belli che siete. Sempre".