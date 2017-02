Renzi vuole rivincita e PD tiene l'Italia in ostaggio, dice Sisto (Fi)

Francesco Paolo Sisto di Forza Italia commenta la direzione del PD.

"L'eterna notte dei lunghi coltelli nel PD tiene l'Italia in ostaggio: ogni giorno assistiamo basiti alla parabola di un partito di maggioranza che alla responsabilità di governo preferisce le lotte di quartiere" espone in una nota Francesco Paolo Sisto, deputato di Forza Italia.



"Per l'ex premier l'Italia è solo il palcoscenico di un gioco a raddoppiare la posta alla ricerca di una rivincita tipicamente personale. Disoccupazione, questione meridionale, crescita e politica estera non sono che un extra. Segno che dalla lezione referendaria, anche a distanza di mesi, il PD non è riuscito a trarre nessuna lezione" riporta in conclusione.