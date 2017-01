Non si può andare al "voto comunque" con due leggi elettorali, dice Sisto (Fi)

"L'immediata applicabilità alla Camera di ciò che resta dell'Italicum dopo la sentenza della Consulta non può legittimare alcuna ipotesi di voto con le due leggi attualmente in vigore. Sono sistemi molto diversi che - segnala in una nota Francesco Paolo Sisto, deputato di Forza Italia -, come autorevolmente chiesto dal presidente Sergio Mattarella, vanno armonizzati in Parlamento."



"La legge per l'elezione del Senato è proporzionale e favorisce le coalizioni, quella per la Camera è maggioritaria e basata sulle liste, le soglie di sbarramento sono diverse e al Senato non sono previsti i capilista bloccati né il voto di genere. Insomma, dobbiamo lavorare per una 'reductio ad unum' di questi sistemi" prosegue il componente della Commissione Affari costituzionali.



Illustra infine: "La foga di alcuni leader che ritengono di trarre vantaggi personali da tempi piu' ristretti non può portare il Paese al 'voto comunque', senza avere le idee chiare su come si voterà. Ora serve responsabilità per riscrivere le leggi elettorali, tenendo conto delle motivazioni della Consulta."