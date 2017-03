Minori non accompagnati: dubbio che legge nascondi business, dice Sisto (Fi)

Francesco Paolo Sisto di Forza Italia riflette sulla legge approvata sui minori stranieri non accompagnati.

"Sul provvedimento per i minori non accompagnati - informa in un comunicato il deputato forzista Francesco Paolo Sisto -, Forza Italia ha scelto una 'astensione critica': a fronte di quasi 26mila minori non accompagnati, il fatto che più di 1 su 4 fosse irreperibile alla fine dello scorso anno non può non preoccupare."



"Quando si sancisce la impossibilità assoluta di respingimento per i minori non accompagnati, senza peraltro avere la possibilità di accertarsi che si tratti di minorenni, viene il sospetto che sotto l'egida dell'accoglienza indiscriminata si possa celare un business, un intento economico che non ha niente a che spartire con i principi umanitari. Questa legge 'di bandiera' e ideologica è l'appendice di una visione dell'immigrazione surreale e penalizzante, che gli ultimi governi stanno portando avanti nell'ipocrita convincimento che l'accoglienza non debba avere limiti" osserva infine.