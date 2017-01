Legge elettorale: non è detto che proporzionale crei inciuci, dice Sisto (Fi)

"Si parla molto di quando si andrà a votare, ma la vera questione è come voteremo. I passaggi parlamentari per la riforma elettorale non saranno secondari" afferma in un comunicato il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto.



"Forza Italia, con il presidente Silvio Berlusconi, ha proposto un sistema proporzionale che non solo garantisca la massima corrispondenza tra consenso e rappresentanza ma permetta anche di superare quella formula del premier 'star' che ha prodotto una serie di fallimenti: dal Jobs Act alla Buona Scuola, dalla riforma della PA a quella costituzionale. E non è affatto detto che questo sistema porti a quelli che alcuni definiscono inciuci. Anziché a monte, il proporzionale favorisce coalizioni a valle, e i numeri dicono che il centrodestra è fortemente competitivo. La nostra proposta non mira certo a sciogliere la coalizione. Anzi, nonostante le diversità non credo in una rottura 'genetica' delle alleanze ma nel loro rafforzamento" dichiara in ultimo il parlamentare azzurro.