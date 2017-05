Legge elettorale: no ad aut aut da PD renziano, dice Sisto (Fi)

Francesco Paolo Sisto di Forza Italia sulla legge elettorale.

"Discussione ampia sì, 'aut aut' no. Questa è la nostra posizione sulla legge elettorale. Lo è sempre stata" chiarisce in un comunicato Francesco Paolo Sisto, deputato di Forza Italia.



"Il cambiamento delle regole di un gioco così decisivo per la democrazia necessita del più ampio consenso possibile: si tratta, come ha sancito il Presidente della Repubblica, di una partitura essenziale, che non può essere stravolta neanche con gli anabolizzanti delle 'primarie fake', che sembrano avere risvegliato la baldanza dei Dem. Il PD renziano se intende riproporre il metodo 'padella o brace', già tante volte sperimentato dolorosamente in Parlamento, incontrerà la ferma opposizione della 'buona politica' e, analogamente a quanto accaduto per la bocciatura referendaria, degli italiani" comunica infine il parlamentare azzurro.