Legge elettorale: decisive saranno motivazioni Consulta, dice Sisto (Fi)

"Sulla legge elettorale servono 'calma e gesso': il compito che ci aspetta non è una corsa da centometristi ma un impegno legislativo fondamentale, che richiede adeguata ponderazione" riporta in un comunicato il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto.



Segnala in conclusione: "Gli elementi da considerare sono diversi, a partire dalla sentenza della Consulta sull'Italicum e, in particolare, dalle motivazioni che ne seguiranno. Capire le riflessioni alla base del pronunciamento della Corte servirà infatti a costruire un sistema elettorale il più possibile rispondente all'esigenza primaria di tutela della nostra democrazia. La stella polare dovrà essere per tutti non la tattica o gli interessi di parte, ma la corretta rappresentanza dei cittadini nelle istituzioni."