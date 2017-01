Legge elettorale: da Beppe Grillo populismo legislativo, dice Sisto (Fi)

"Il populismo legislativo, come quello propugnato da Beppe Grillo sulla legge elettorale, non è esattamente il presupposto per partecipare con serietà al necessario confronto sul sistema di voto. - commenta in un comunicato il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto - Aver paura dei tempi della democrazia e invocare la corsa alle urne con qualsiasi legge, significa inchinarsi a quell'antipolitica che va contrastata con i fatti, non con la fretta."



Riflette in conclusione: "Dopo la sentenza della Consulta sull'Italicum attenderemo le motivazioni e da lì trarremo i doverosi orientamenti per operare al meglio in Parlamento. Quello che ci aspetta non è un impegno di mero adattamento 'aritmetico' ma un serio sforzo legislativo per dare al Paese una legge elettorale davvero efficace."