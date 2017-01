Legge elettorale: Renzi ha fretta del voto perché vuole rivincita, dice Sisto (Fi)

"La Consulta non ha detto che si può andare a votare ma che, nel caso, per la Camera una legge c'è. Teoricamente tutto è possibile, ma quando il Capo dello Stato, Sergio Mattarella e, ora, anche il presidente del Senato Grasso invitano a lavorare per una armonizzazione tra i due rami del parlamento, dicono una cosa sacrosanta. Tocca ai parlamentari chiudere nel miglio modo possibile la riforma elettorale" riferisce in una nota il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto.



"Non possiamo condividere la foga di alcuni leader. Matteo Renzi vuole - spiega in conclusione l'esponente forzista -, e subito, la rivincita dopo la sconfitta al referendum e anche raddoppiando la posta."