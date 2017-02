In riforma responsabilità medici errori macroscopici, dice Sisto (Fi)

Francesco Paolo Sisto di Forza Italia contro il ddl sulla responsabilità dei medici.

"Il ddl sulle disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale per i medici contiene errori macroscopici che provocheranno danni incalcolabili" comunica il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto.



"Al primo passaggio del testo alla Camera - spiega l'esponente forzista -, avevamo espresso le nostre riserve, chiedendo precisi interventi per raggiungere un equilibrio ottimale fra il diritto di curare liberamente e il diritto di essere curati dignitosamente e al meglio. Questo non è avvenuto" .



"Così ci ritroviamo con un provvedimento che sul piano penale è un clamoroso passo indietro rispetto alla Balduzzi, ripristinando di fatto la necessità della medicina difensiva, mentre, sul piano civile, si conia un'astruseria giuridica che complica la vita a medici e pazienti, a vantaggio delle compagnie di assicurazione, con l'aggravante di intasare i tribunali", denuncia il parlamentare.