Ddl toghe in politica: PD ha stravolto e snaturato legge, dice Sisto (Fi)

Francesco Paolo Sisto di Forza Italia commenta il ddl sulle toghe in politica.

"Il PD alla Camera è diventato il partito dei giudici in politica: dopo tre anni di stallo in Commissione - riferisce in un comunicato Francesco Paolo Sisto, deputato di Forza Italia -, ha ripreso in mano il ddl sulle toghe in politica e, con un colpo di mano 'parlamentare-giudiziario', lo ha stravolto."



"Sono state vergognosamente abrogate le norme su astensione e ricusazione; tutti i meccanismi previsti per far recuperare al giudice impegnato in politica la sua figura di terzietà, attraverso una 'camera di compensazione', sono stati snaturati. Addirittura si disegnano percorsi di carriera privilegiati per chi torna in magistratura dopo la politica e si consente a questi giudici di far parte di organi monocratici anziche' collegiali. Noi difendiamo chi quotidianamente indossa una toga e onora i nostri tribunali con il proprio impegno. E non accettiamo che l'esercizio della funzione legislativa venga subordinato alle esigenze dei magistrati impegnati in politica, travolgendo cosi' la divisione dei poteri, il rispetto dell'imparzialita' dei giudici, la credibilita' della giustizia e del Paese" prosegue in ultimo il componente della Commissione Affari costituzionali.