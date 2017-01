Problema centrodestra non primarie ma legge Severino, dice Giro (Fi)

"La legge Severino che azzoppa retroattivamente un leader di Stato 4 volte capo del governo è un serio problema costituzionale" ribadisce in un comunicato il senatore di Forza Italia Francesco Giro, commentando la situazione di Silvio berlusconi in attesa del pronunciamento della Cedu.



"L'estromissione dal Senato per una errata applicazione del regolamento del fondatore e leader del centrodestra ovvero di uno dei tre poli elettorali in campo è un altro serio problema costituzionale" prosegue quindi l'esponente azzurro.



"La imminente sentenza di Strasburgo che restituirà onore e ruolo politico a Berlusconi è una questione anch'essa dal robusto profilo costituzionale perché darà legittimità democratica alla prossima competizione elettorale che - dichiara dunque -, diversamente, sarebbe falsata alla radice."



"Io preferisco parlare di questo e non di primarie che in Francia hanno prodotto solo guasti e lacerazioni. - specifica - La Le Pen giustamente considera le primarie un artificio".