Povertà in Italia: combatterla è nuova priorità di Berlusconi, dice Giro (Fi)

"Se negli anni passati - dal 1994 in poi - il nostro cavallo di battaglia era la riduzione delle tasse oggi poniamo al primo posto la lotta alla povertà. Le tasse andranno ridotte e l'aliquota giusta per noi è sempre quella fra il 20 e il 30%. Tutto ciò che supera questa quota è una appropriazione indebita da parte dello Stato" afferma in una nota l'esponente di Forza Italia Francesco Giro.



"Ma accanto al nuovo patto fiscale occorre ora anche un patto sociale contro la povertà che colpisce ormai un italiano su quattro - continua infine il senatore -, 15 milioni di persone. Mi ha colpito molto lo studio sulla povertà illustrato da Silvio Berlusconi nell'ultimo comitato di presidenza".



"Berlusconi - spiega - ha insistito molto sulla condizione di precarietà dei bambini e sull'emergenza sanitaria che ne deriva per il fatto che non mangiano carne e dalla loro dieta è negato l'apporto di proteine. Berlusconi ha parlato in modo perentorio del diritto a ricevere una corretta dose settimanale di proteine da parte dei minori. Mi ha colpito la sua insistenza. E un altro dato allarmante è l'impoverimento del ceto medio produttivo che spinge verso la povertà persone e famiglie che vivevano una ragionevole agiatezza."