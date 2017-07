Parco archeologico del Colosseo: manager sia italiano, dice Giro (Fi)

Francesco Giro di Forza Italia sul parco archeologico del Colosseo.

"Il direttore-manager del nuovo (e contestato) parco archeologico del Colosseo sia un italiano. Com'è noto la nomina è decisa dal ministro perché la commissione esaminatrice opera semplicemente una sezione preliminare. Almeno per il Colosseo dateci un italiano e risparmiateci questa insopportabile esterofilia", chiarisce in una nota Francesco Giro, senatore di Forza Italia.

"In Italia abbiamo ottimi professionisti che il mondo culturale ci invidia. E poi i risultati degli 'spettacolari' manager stranieri finora nominati da Franceschini sono assai deludenti avendo fatto finora poco più dell'ordinaria amministrazione dato che i mirabolanti aumenti degli ingressi turistici si pongono su un trend che è favorevole da almeno un decennio e anti ciclico rispetto alla crisi economica finanziaria iniziata nel 2008", conclude.