Legge elettorale: divieto voto disgiunto evita traversalismi, dice Giro (Fi)

Francesco Giro di Forza Italia sulla nuova legge elettorale.

"In un sistema tripolare con tre schieramenti praticamente equivalenti è difficile qualsiasi pronostico" commenta in un comunicato Francesco Giro, senatore di Forza Italia.

Il parlamentare forzista scrive: "Neppure un maggioritario all'inglese garantirebbe subito un governo, la notte del voto."

Fa sapere: "Forse un doppio turno alla francese ma qui in Italia non c'è come in Francia il semi-presidenzialismo."

"Con il Rosatellum bis da un lato favoriamo le aggregazioni di coalizione e dall'altro l'identità dei movimenti politici - dichiara in ultimo -, ma ciò avverrà senza ambiguità e traversalismi per il divieto sulla scheda del voto disgiunto."