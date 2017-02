Rapina in casa Pooh, Francesco Facchinetti: prossima volta sparo al ladro

Monta la polemica sulle frasi di Francesco Facchinetti, che dopo la rapina avvenuta in casa del padre Roby Facchinetti, tastierista dei Pooh, su Facebook assicura: "Vado a comprarmi un arsenale. Se lo Stato non mi difende lo farò da solo".

"Basta mi sono rotto i c...". Esordisce così su Facebook Francesco Facchinetti, raccontando: "Ieri mattina alle 11 e 30, ripeto di mattina, è entrato un mostro, una bestia in casa di mio papà. Lì vivono anche i miei fratelli, il marito di mia sorella Giulia e il mio piccolo nipote Lorenzo. Questo animale di 2 metri ha cercato prima di rubare e poi, una volta scoperto da Yuri, lo ha tramortito per poi scappare via. Ma vi rendete conto: la domenica mattina alle 11 e 30".



"Tutto questo è follia! Ma dove c.. siamo finiti?!? - prosegue Facchinetti - Peggioriamo ogni giorno di più, bisogna reagire e se non lo facciamo noi, non lo farà nessuno per noi".



Poi le frasi che hanno scatenato la polemica: "Sto andando a comprarmi un arsenale, se qualcuno entra in casa mia con i miei figli non esce vivo! - aggiungendo, tutto in maiuscolo - Se lo Stato non mi difende lo farò da solo".



Per concludere, Francesco Facchinetti, figlio del tastierista dei Pooh Roby Facchinetti, precisa: "Mi prendo tutte le responsabilità di quello che ho detto".



Non è mancato il sostegno di Matteo Salvini, leader della Lega Nord, che su Facebook ha assicurato: "Io sto con Francesco Facchinetti (Dj Francesco)!".