Francesco Facchinetti ricorda Marco Simoncelli, a 6 anni dalla morte

Francesco Facchinetti ricorda su Facebook Marco Simoncelli, morto sul circuito di Sepang 6 anni fa.

"Non era una domenica come tutte le altre. Per la prima volta ero a casa da solo ad occuparmi di Mia, nata da poco più di un mese. Ero felice, emozionato e - non ultimo - preoccupato. Avevo controllato tutto prima di mettermi davanti alla televisione per il mio momento di calma: il Motomondiale" ricorda su Facebook Francesco Facchinetti, tornando indietro di 6 anni al giorno del tragico incidente di Marco Simoncelli sul circuito di Sepang.



"Sono sempre stato un grande appassionato di motori, e anche se non sono un asso mi sono sempre un po' rivisto in quei ragazzi capaci di sfrecciare sulla pista senza paura, sentendosi invincibili. Sic, tra tutti, avevo avuto l'enorme fortuna di conoscerlo, di poter essere testimone dell'energia incredibile che riusciva a portare in ogni stanza in cui entrasse. - sottolinea - Forse è stato per questo che più di ogni altra volta non ho voluto credere a quello che stava succedendo davanti ai miei occhi quando quell'incidente assurdo ha deciso di portarcelo via".



"Mia figlia dormiva tra le mie braccia, e in quel momento si è resa conto di quanto io fossi agitato, perché si è svegliata di colpo e ha iniziato a piangere. I bambini spesso si accorgono di tutto ciò che succede più di quanto possa riuscire a noi. Lei l'aveva capito, Sic. - aggiunge Facchinetti - Io ho continuato a sperare fino a quando non è stato più possibile farlo. E anche oggi non riesco a non parlarti al presente, perché la tua forza, il tuo coraggio e la tua incredibile simpatia non possono essere ridotti ad un tempo imperfetto. Perché anche oggi in qualche modo riesci ad ispirare chi va in pista ogni giorno, chi ce la mette tutta per raggiungere i propri obiettivi. Sei un grande, e resterai sempre un grande".