Attentato Manchester, Facchinetti: tolte le libertà ai nostri figli

Francesco Facchinetti su facebook commenta l'attentato a Manchester, sottolineando: "I miei figli non hanno più la libertà che avevo io...e ogni restrizione, nella vita, porta a degli scompensi. Siamo in gabbia e sarà sempre di più così".

"In quel concerto c'erano migliaia di bimbe, dai 5 ai 14 anni. Bambine innocenti che andavano a vedere la propria cantante preferita: Ariana Grande. Il concerto era finito e loro erano felici di aver assistito a qualcosa che si sarebbero ricordate per tutta la vita. Pensate a quanti di noi è successo di andare ad un concerto da piccoli, sono quelle esperienze uniche che ti ricordi per sempre. Ma questo mondo non ha più spazio per i bei ricordi, ormai siamo stati catapultati agli inferi senza neanche averlo chiesto" scrive su Facebook Francesco Facchinetti, commentando l'attentato a Manchester.



"La domanda è, come può un uomo pensare di farsi esplodere uccidendo decine di bambini innocenti? Che uomo può organizzare una cosa del genere? - si chiede - Come già detto più di una volta, stare fermi ad osservare non risolve nulla. Sono alle porte della nostra Nazione e pensare che non possa succedere da noi è come mettere la testa sotto la sabbia e rifiutarsi di vedere la realtà".



"Io ho paura, una sensazione che non avevo mai provato. - ammette Facchinetti - Ho paura di portare i miei figli sugli aerei, in un luogo affollato, in vacanza, a mangiare una pizza. Vivo in ostaggio della paura che possa succedere qualcosa. Non ho paura per me, ho paura per loro. Sono triste, perché loro non hanno più la libertà che avevo io...e ogni restrizione, nella vita, porta a degli scompensi. Siamo in gabbia e sarà sempre di più così".