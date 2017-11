ILVA: Calenda sottovaluta vertenza. Fiom non vuole solo ridurre danni

Francesca Re David della Fiom sulla vertenza ILVA.

"Abbiamo concordato al MISE in merito alla vertenza ILVA la convocazione di due incontri complessivi sul piano industriale e sulla questione ambientale, come peraltro richiesto dai sindacati" informa in una nota Francesca Re David, segretario generale della Fiom.

"E il Ministro ha dichiarato il congelamento della procedura. - specifica - Questa impostazione richiede un tavolo generale con tutti i soggetti sindacali di categoria e confederali e le Istituzioni locali maggiormente interessate, a partire dal Sindaco di Genova e dal presidente della Liguria, e dal Sindaco di Taranto e dal Presidente della Puglia; i primi titolari dell'accordo di programma insieme agli altri firmatari, e i secondi competenti sulle questioni ambientali".

"Al contrario il Ministero ha convocato il tavolo per il 9 e per il 14 novembre come pura applicazione dell'articolo 47. A questo punto, considerate le implicazioni sulla vertenza ILVA, ci riserveremo di fare le nostre valutazioni. Il nostro compito non è solo ridurre il danno dentro un recinto già delineato" conclude l'esponente sindacale.