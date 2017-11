Honeywell: inaccettabile chiusura stabilimento Atessa, dice Fiom

Francesca Re David della Fiom riguardo la situazione dello stabilimento Honeywell di Atessa.

"È inaccettabile l'annuncio della chiusura dello stabilimento Honeywell di Atessa, dopo due mesi di sciopero con presidio dei lavoratori per difendere la produzione, durante i quali l'azienda si è sempre rifiutata di incontrare le organizzazioni sindacali" denuncia in una nota Francesca Re David, Segretario generale della Fiom.



"Occorre tornare indietro sull'annuncio di cessazione per garantire il mantenimento dell'attività produttiva dello stabilimento e al contempo il reddito dei lavoratori. - dichiara - Abbiamo chiesto unitariamente al Governo l'apertura immediata di un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte".